Come di consueto, la protezione civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 222.803 tamponi e individuati 28.352 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 787.893, 7.952 in meno rispetto a ieri. Nell’ultimo giorno sono morte 827 persone affette da Coronavirus per un totale di 53.677 decessi dall’inizio dell’epidemia.