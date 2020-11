Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 1.408.868.

In calo anche l’incremento delle vittime, 562 in un giorno mentre ieri erano

state 692, per un totale di 49.823.