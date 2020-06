Come di consueto tra pochi minuti verrà diffuso, a partire da oggi dal Ministero della Salute e non più dalla Protezione Civile, il bilancio dell’emergenza Coronavirus aggiornato a giovedì 25 giugno. Nella giornata precedente sono stati registrati 190 casi positivi, 30 decessi e 1.526 guarigioni/dimissioni. Oggi invece c’è stato un incremento di 296 casi rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 18.303. Diminuisce il numero di pazienti in terapia intensiva: 103, -4 rispetto al dato di ieri. Sul fronte dei dimessi, c’è stato un incremento di 614 persone nelle ultime 24 ore, mentre il numero di deceduti odierno è di 37 persone, per un totale da inizio pandemia di 34.678.