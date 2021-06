Sono 2.483 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.820, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.220.304 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 93 (ieri sono stati +82), per un totale di 126.221 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.868.332 e 10.313 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +6.358). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 225.751, pari a -7.923* rispetto a ieri (-4.622 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede sempre il martedì per effetto di un maggior numero di tamponi: la curva riprende la sua altalena. Il miglioramento dello scenario si vede dal confronto con lo scorso martedì (25 maggio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +3.224 casi con un tasso di positività dell’1,3%: infatti oggi ci sono meno contagi del 25 maggio.





Le vittime

Resta tristemente alto il numero delle vittime: sono comunque meno di 100 per il quarto giorno consecutivo.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 35,1 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 12,1 milioni (20,54% della popolazione). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

Note:

* La riduzione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.