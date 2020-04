In Italia ci sono 147.577 casi di Coronavirus, di cui 30.455 guariti e 18.849 morti. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 98.273. Rispetto a ieri si registra un incremento di 3951 casi totali, +1396 casi attivi. Sono 570 le vittime rispetto a ieri, +1985 i guariti. Cala ancora la pressione sulla terapia intensiva: ci sono -108 pazienti ricoverati in quel reparto.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

29.530 in Lombardia

13.350 in Emilia Romagna

10.647 in Veneto

11.576 in Piemonte

3.316 nelle Marche

5.822 in Toscana

3.301 in Liguria

1.994 a Trento

1.317 a Bolzano

3.633 nel Lazio

2.963 in Campania

1.398 in Friuli Venezia Giulia

2.336 in Puglia

1.635 in Abruzzo

752 in Umbria

1.967 in Sicilia

876 in Sardegna

602 in Valle d’Aosta

786 in Calabria

279 in Basilicata

193 in Molise