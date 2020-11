Incredibile quanto successo a un ragazzo a Forte dei Marmi, un tale di nome Francesco Barducci, che è stato sanzionato con una multa di 400 euro.

Secondo quanto riporta “Il Messaggero” il ragazzo è stato multato per aver baciato la sua ragazza per strada, visto che non rispettava il distanziamento sociale è stata applicata la multa.





Di seguito il racconto di Barducci ai microfoni di “Quarta Repubblica”: “Ci eravamo appartati per evitare l’assembramento e visto che non c’erano persone ho voluto dare un bacio alla mia ragazza e il mio amico ha immortalato il momento. «Stanno svolgendo un lavoro impressionante in questo momento, si può sbagliare ma non è corretto generalizzare