Incredibile quanto successo a Fontivegge in provincia di Perugia, dove si è celebrata una festa di nozze nonostante le misure restrittive anticoronavirus.

Secondo quanto riporta “Perugia Today”, si celebrava il matrimonio di una coppia di stranieri, in un appartamento decine di invitati che cantavano e ballavano. I continui schiamazzi hanno insospettito le forze dell’ordine che sono entrati in azione. In totale erano 18 gli ospiti più i due coniugi, tutti senza mascherina. Tutti sono stati multati con una sanzione di 400 euro.