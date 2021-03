Incredibile quanto successo in provincia di Pisa dove era stata organizzata una festa abusiva nonostante le norme restrittive anticoronavirus.

Secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, si trattava di una festa di compleanno per un ragazzo che faceva 18 anni. Il party con numerosi invitati ha irritato i vicini che hanno fatto una segnalazione alla polizia, gli agenti hanno fermato diversi giovani denunciandoli. Il giorno dopo però alcuni giovani rimasti nell’abitazione, hanno aggredito il vicino reo di aver chiamato la polizia. Fortunatamente l’uomo non è stato ferito in modo grave.