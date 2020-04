Secondo quanto riporta “Fanpage”, in Italia dal 10 marzo scorso, quando cioè sono state introdotte le misure di contenimento per combattere l’emergenza Coronavirus, le forze dell’ordine hanno effettuato 5,6 milioni di controlli. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo nel corso del question time alla Camera dei deputati, ad un’interrogazione di Fratelli d’Italia. “L’impegno profuso da parte delle forze dell’ordine per il rispetto dei provvedimenti stabiliti è alto e ad oggi in tutta Italia sono state controllate 5 milioni 600 mila persone e sono state contestate più di 200mila violazioni”. La questura di Roma, ha poi aggiunto, “dal 10 marzo al 5 aprile ha controllato circa 520 mila persone, il 10 per cento del totale nazionale, e comminato 10mila sanzioni”.