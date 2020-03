Erano 15 le persone a cena in un ristorante cinese a Piacenza. A scoprirle la polizia durante un blitz: in seguito ai controlli sono subito scattate le denunce per i 15 che stavano cenando ignorando i divieti previsti per evitare il diffondersi del Coronavirus. Sono stati denunciati per violazione dell’articolo 650 del codice penale. I titolari del ristorante, invece, rischiano di vedersi sospendere l’attività. Sempre nel piacentino, in seguito ad altri controlli, è stato denunciato un gruppo di giovani che si trovava in un giardino pubblico a Podenzano: stavano bevendo alcolici e chiacchieravano tra di loro.