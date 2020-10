Per fermare i contagi da Covid una riunione d’emergenza tra il ministro alla Salute Roberto Speranza e il Cts è stata convocata per domenica alle 11.

Queste le parole del ministro: “Dobbiamo alzare il livello di guardia. Valuteremo in queste ore eventuali ulteriori restrizioni in vista del prossimo Dpcm le valuteremo in queste ore. Abbiamo riunioni permanenti con il nostro gruppo scientifico-tecnico con il quale ci confrontiamo costantemente.





Abbiamo riunioni politiche nelle prossime ore. Per me bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente.

Abbiamo fatto alcune scelte e quella della mascherina obbligatoria anche all’aperto è una prima scelta che va in questa direzione, quella di alzare il livello di guardia”.