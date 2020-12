Ormai è fatta per il nuovo dpcm natalizio, il premier Conte ha deciso e stasera parlerà alla Nazione. Secondo quanto riporta “Notizie.it” l’Italia sarà in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Quindi per le giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e dell’1, 2, 3, 5 e 6 di gennaio. Inoltre per giorno 28, 29 e 30 dicembre e per il 4 di gennaio, ci potrebbe essere l’idea della zona arancione. Nella zona rossa rimarrà valida inoltre la chiusura di bar, ristoranti e negozi, mentre con la zona arancione rimane in ogni caso il coprifuoco con divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del mattino.