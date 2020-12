L’emergenza Coronavirus sembra aver superato la fase più critica della seconda ondata, infatti molte Regione sono pronte a cambiare “colore” della zona, in base al rischio che corrono.

Secondo quanto riporta “Sky Tg 24” rimarranno in zona arancione Lombardia e Piemonte, anche la Calabria potrebbe rimanere in questa zona. I cambiamenti invece interesseranno la Toscana, il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano. La Toscana potrebbe diventare arancione, come l’Alto Adige, mentre il Friuli è pronto alla zona gialla. Insieme alle Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata e alla Puglia.





Si trovano già in zona gialla Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto.