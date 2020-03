È ancora presto per parlare di frenata nel numero dei contagi da Coronavirus in Italia ma continua per il secondo giorno ad abbassarsi la curva delle nuove positività. L’ultimo bollettino ufficiale della Protezione civile, comunicato nel consueto appuntamento quotidiano dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, parla di 601 nuove vittime, il che porta il totale dei morti a 6.077. Il numero delle persone attualmente positive sale intanto a 50.418 pazienti, con 3.780 nuovi contagiati. Complessivamente sono state colpite dal virus 63.927 persone. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 408 pazienti, per un totale di 7.432.

I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 20.692, di cui 3.204 in terapia intensiva. 26.522 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.

I pazienti positivi nelle regioni

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

18910 in Lombardia

7220 in Emilia Romagna

4986 in Veneto

4529 in Piemonte

2358 nelle Marche

2301 in Toscana

914 a Trento

688 a Bolzano

1553 in Liguria

1414 nel Lazio

929 in Campania

771 in Friuli Venezia Giulia

862 in Puglia

605 in Abruzzo

556 in Umbria

681 in Sicilia

343 in Sardegna

379 in Valle d’Aosta

280 in Calabria

89 in Basilicata

50 in Molise