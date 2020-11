Dopo il monitoraggio settimana epidemiologico, l’Istituto Superiore di Sanità si è espresso in riferimento all’andamento della Pandemia in Italia e del Rt nelle diverse regioni.

Quasi tutte le Regioni sono ancora classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane. Dieci Regioni sono classificate a rischio alto. Le rimanenti sono a rischio moderato, di cui 7 con una probabilita’ elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Lo rileva la bozza di monitoraggio Iss-ministero.





La velocità di trasmissione dell’epidemia in Italia sta rallentando e ha raggiunto livelli di Rt vicini a 1 in molte Regioni/Province autonome. Inoltre, per la prima volta da molte settimane, l’incidenza calcolata negli ultimi 14 giorni è diminuita a livello nazionale. Sono dati incoraggianti e segnalano l’impatto delle restrizioni delle ultime settimane. L’incidenza rimane tuttavia elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto sarà necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1. E’ quanto si legge nella bozza del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità.