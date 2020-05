L’istituto superiore di Sanità e l’Agenzia italiana del farmaco hanno dato il via ad uno studio per testare con una metodica unica e standardizzata, l’efficacia del plasma ottenuto da pazienti guariti dal coronavirus. Secondo quanto riporta “Tgcom24”, il plasma dei soggetti guariti viene impiegato per trattare, nell’ambito di questo studio prospettico, malati affetti da forme severe di Covid-19.