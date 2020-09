Chiusura totale in Israele a partire da venerdì fino al 9 ottobre.

Il governo di Benjamin Netanyahu, dopo una riunione di otto ore, secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, ha scelto la strada del blocco delle attività per far fronte al picco di contagi da coronavirus di questi giorni. Resteranno aperti solo i supermercati, le farmacie così come alcune industrie essenziali.