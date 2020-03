Charlie Austin, attaccante del West Bromwich Albion, club di Championship, è risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto riportato da “calcioweb”Il trentenne, che crede di averlo raccolto mentre era al Cheltenham Festival la scorsa settimana, non ha visto sua moglie e tre figli dallo scorso sabato sera, nonostante fosse rimasto nella stessa casa. Austin ha rivelato in un’intervista al “Telegraph”, , che la sua temperatura è salita a 39,7°. Di seguito le sue parole: «Mi sentivo come se qualcuno mi avesse buttato un secchio d’acqua addosso. Mi sentivo in forma e in salute e potevo gestirlo. Una settimana dopo direi a chiunque, anche a quelli tra i 20 e i 30 anni, ‘Non prenderlo alla leggera‘».