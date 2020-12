Il primo ministro britannico, Boris Johnson, sta tenendo una riunione d’emergenza con il suo gabinetto in quanto preoccupato dei continui allarmi sul nuovo ceppo del Covid 19, rilevato di recente nel Sud-Est dell’Inghilterra. Questo ceppo, secondo le autorità sanitarie nazionali, “può diffondersi più rapidamente” del precedente.

Covid, Johnson: “Trovato nuovo ceppo”

Il premier presto dovrebbe tenere una conferenza stampa assieme al direttore medico del governo, Chris Whitty, e il consigliere scientifico capo, Patrick Vallance. Lo stesso Whitty ha fatto recentemente sapere che il Regno Unito ha informato l’Oms sul fatto che il nuovo ceppo può diffondersi più rapidamente. “Come risultato della rapida diffusione della nuova variante, dei dati di modelli preliminari e dei tassi di incidenza in rapido aumento nel Sud-Est, il New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) ora ritiene che il nuovo ceppo possa diffondersi più rapidamente“, ha dichiarato.





E ancora: “Al momento non ci sono prove che questo nuovo ceppo causi un tasso di mortalità più elevato o che influenzi i vaccini e le terapie, ma sono in corso lavori urgenti per confermarlo”. Il Regno Unito ha quindi provveduto a informare l’Organizzazione Mondiale della Sanità della più rapida diffusione di questa variante. Ma non è una cosa nuova. Mutazioni precedenti della Sars-CoV-2 sono già state osservate e segnalate in tutto il mondo.