Secondo quanto riporta “Fanpage”, i cittadini indonesiani che violano le regole di distanziamento sociale nella capitale Giacarta potrebbero ritrovarsi costretti a pulire i bagni pubblici come punizione. La misura rientra in una serie di provvedimenti elencati in nuove regole volte a contrastare i contagi da Coronavirus nella megalopoli del sud-est asiatico. Uscire senza mascherina può essere sanzionato con una multa di 250.000 rupie (17 dollari), mentre chi sarà colto in assembramenti potrebbe essere costretto a turni di pulizia in strutture pubbliche – comprese le latrine – e a indossare un segno distintivo che li etichetta come trasgressori.