Bruttissima notizia in India, è deceduta Jamlo Maldkam, la bambina che aveva percorso oltre 300 km per poter riabbracciare la propria famiglia nonostante il lockdown per Coronavirus. Secondo quanto riporta la “Cnn”, Il 15 aprile, il giorno dopo l’estensione dell’isolamento fino a maggio, lei e altri 11 rimasti senza lavoro, tra cui il cognato, hanno deciso di intraprendere il lunghissimo viaggio verso il loro villaggio nel Chattisgarh, stato nel nord dell’India. Tre giorni dopo, a soltanto un’ora da casa, la ragazzina è morta.