Un carabiniere in servizio al Nucleo operativo di piazza Verdi è risultato positivo. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, l’uomo, che ora si trova ricoverato in isolamento all’ospedale Cervello, sarebbe entrato in contatto con uno degli 8 ufficiali colpiti dal virus. Un collega di reparto si è appena messo in quarantena, dopo aver manifestato i primi sintomi. I successivi esami hanno evidenziato che aveva sviluppato una polmonite.