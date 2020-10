Le Regioni italiane ad oggi vanno in ordine sparso sulle modalità di riammissione in classe dopo l’assenza degli studenti per malattia non legata al Covid. Secondo quanto riporta “La Sicilia”, per mettere ordine sulle modalità di rientro nelle scuole siciliane, nella sede dell’assessorato alla Formazione, a Palermo, è stato creato un gruppo di lavoro interistituzionale che avrà il compito di definire le linee guida delle certificazioni.

Obiettivo: scongiurare il sovraffollamento degli studi dei medici di base, salvaguardando la salute negli istituti scolastici. In linea con le indicazioni scientifiche nazionali per il contenimento del virus, le direttive saranno definite dal team di esperti degli assessorati regionali della Formazione, della Salute, dell’Ordine dei medici di Palermo, con la condivisione dei rappresentanti dei pediatri e dei medici di medicina generale.