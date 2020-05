La Sicilia autorizza gli sport all’aperto. Da lunedì – inizio della fase 2 dell’emergenza coronavirus – si potrà tornare a giocare a tennis e a praticare corsa, ciclismo, vela, golf ed equitazione. L’ordinanza del governatore Nello Musumeci, firmata qualche giorno fa, è in vigore dal 4 al 17 maggio, si muove all’interno delle linee guida fissate da Roma, seppure con qualche «forzatura». A cominciare dal permesso alle famiglie di potersi trasferire nelle seconde case, a patto che non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per la stagione. Disco verde anche per l’asporto a ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e pub, con il divieto di consumare nei locali e nelle adiacenze. Si può anche accedere al cimitero e acquistare fiori. Attenzione anche verso gli animali da affezione per i quali sarà consentita la toelettatura. Rimangono congelate le limitazioni all’accesso nell’Isola almeno fino al 17 maggio. In quella data Musumeci spera anche di strappare al premier Conte il permesso di riaprire a parrucchieri per uomo e per donna.