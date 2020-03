Un’altra paziente della casa di riposo “Casa d’incanto” ha perso la vita. Stando a quanto riferito da “Gazzettadelsud.it”, si tratta di una donna di 88 anni, deceduta presso al Policlinico “G. Martino” di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente, affetta da altre patologie, era risultata positiva al Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente 5 i pazienti affetti da coronavirus, ricoverati al Policlinico, deceduti. In totale, sale a 6 il bilancio delle vittime nel Messinese. Già nei giorni scorsi i pazienti in condizioni più gravi erano stati trasferiti presso strutture ospedaliere. La casa di riposo adesso è vuota e si potrà procedere alla sanificazione dei locali. «