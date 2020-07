I migranti risultati positivi al Coronavirus, stanziati a Lampedusa, sono stati trasferiti all’aeroporto dell’isola con un’auto di proprietà del direttore dell’hotspot a causa della mancanza di ambulanze. A riportarlo è “Ilsicilia.it”.

Marinese ha spiegato: «Quando mi è stato chiesto se potevo mettere a disposizione la mia vettura privata per trasferire i due positivi al Covid, non sono riuscito a dire di no. Quindi, seguendo il mio spirito collaborativo, abbiamo fatto tutto il percorso da contrada Imbriacola fino all’interno dell’aeroporto a forte velocità, scortati da due macchine della polizia di stato. Trovo molto discutibile se non scandaloso che nonostante ci siano condizioni estreme qui a Lampedusa, nessuno abbia provveduto fino ad oggi di fare arrivare sull’isola un’ambulanza che possa trasferire positivi».