La polizia ha denunciato 8 persone nella serata di ieri a Lentini. I soggetti in questione, secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, avrebbero organizzato in via Giusti una grigliata alla vigilia di Pasqua. Era pronta una tavolata di circa 10 metri, imbandita con bottiglie di vino e di birra, accanto a due barbecue accesi dove venivano arrostite costolette e fette di carne.