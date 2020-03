«Ogni giorno arrivano a Palermo due voli da Roma con passeggeri che provengono anche da altre regioni di cui non abbiamo nessun monitoraggio». Questo è quanto riferisce Giangiacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi, ai microfoni di “Palermotoday.it”.Palazzolo ha scritto al presidente della Regione Nello Musumeci, all’assessore alla Salute Ruggero Razza e al prefetto Antonella De Miro chiedendo loro di intervenire urgentemente sulla situazione dell’aeroporto. «Allo sbarco ai passeggeri viene controllata solo la temperatura – prosegue Palazzolo – nulla però sappiamo riguardo alla provenienza e alla destinazione dei circa trecento passeggeri che ogni giorno transitano dall’aeroporto. Ho chiesto alle autorità di intervenire urgentemente perché sia attuato un controllo sui passeggeri in arrivo al Falcone Borsellino chiedendo anche la collaborazione delle compagnie aeree. Non possiamo alzare le barricate agli imbarcaderi sullo Stretto e poi improvvisare negli scali aeroportuali»”.