Oggi in Sicilia ci sono stati 27 morti, 728 guariti e 1.487 nuovi casi positivi al Coronavirus su 9.839 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 15,11% dei soggetti sottoposti a test.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 34.982 persone su 1.487 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 4,25%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 22 persone per ogni positivo.





Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di: