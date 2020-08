Il Coronavirus semina panico nella provincia di Catania, con 495 cittadini in isolamento, 90 positivi e un numero di contagiati che cresce giorno dopo giorno. A riportarlo è “Livesicilia.it”. Da Aci Castello alla Playa, a Catania ci sono decine di discoteche che ospitano serate e organizzate. Al momento il rispetto delle regole non è in dubbio, ma i rischi continuano ad aumentare in seguito alle positività di alcuni ragazzi.