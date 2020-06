C’è un nuovo caso positivo in Sicilia. Questo è quanto ha comunicato la Regione alla Protezione civile nazionale. I tamponi effettuati sono stati 2086 (totale 178319). I casi totali nella nostra regione sono dunque 3456. Dei questi 2335 (invariato rispetto a ieri) sono guariti, 806 (+2) sono in isolamento domiciliare. Non ci sono stati morti e dunque il numero complessivo delle vittime resta di 279. In ospedale ci sono 36 persone (-1) , di queste 3 in terapia intensiva e 33 ricoverati con sintomi (-1).