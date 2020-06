Intervenuto ai microfoni di “Pianetaserieb.it”, Sandro Pochesci ha espresso i suoi pronostici in vista dei playoff di Serie C: «Il Bari non lo vedo così favorito. In partite secche sono tante le variabili che possono incidere anche più della cifra tecnica e gli ultimi anni hanno dimostrato proprio l’imprevedibilità estrema che la formula genera. Se la Reggiana si conferma quella che è stata per tutto il corso della stagione e anche il Carpi riprende dal punto in cui si è fermato, credo che le tre squadre possano partire quasi alla pari. Le pressioni, per di più, sono tutte a carico dei pugliesi. Occhio anche alla Ternana, che ha una rosa all’altezza».