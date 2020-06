In Russia sono stati registrati 8.248 casi nelle ultime 24 ore, portando il numero totale dei contagi a 545.458. Lo riferisce il Centro anti-coronavirus del Paese, come riportato dall’agenzia Tass. Il tasso di crescita giornaliero è dell’1,5% contro l’1,6% del giorno prima. In tutto sono morte 7.284 persone, +193 nelle ultime 24 ore.