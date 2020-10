Attraverso la propria pagina Facebook Giovì Monteleone, sindaco di Carini, ha aggiornato la situazione epidemiologica della cittadina in provincia di Palermo.

“Ho ricevuto ieri da parte del distretto sanitario 34 i dati aggiornati che registrano al 21 ottobre 45 casi positivi a Carini.

Dati che giornalmente potrebbero variare in considerazione del fatto che L’ASP in questi giorni è concentrata su altri paesi del distretto che si trovano in piena emergenza covid.

Per quanto riguarda le scuole fino al momento in cui scrivo ci sono dei casi singoli che vengono tenuti sotto controllo applicando i protocolli stabiliti dal ministero della salute ( sanificazione dei locali e isolamento fiduciario degli alunni e degli insegnanti delle classi interessate).

In considerazione di ciò ho già scritto una nota al ufficio prevenzione dell ‘ASP chiedendo indicazioni su eventuali provvedimenti di mia competenza da adottare a tutela della salute pubblica.

Mi riservo di convocare per la prossima settimana il centro operativo comunale della protezione civile ,con la partecipazione di un medico del distretto sanitario, nel caso in cui si dovesse verificare un aumento preoccupante dei casi covid positivi a Carini.

Colgo l’occasione per fare appello a tutti ad esercitare una maggiore prudenza e soprattuto evitare raduni familiari e maxi mangiate che sono maggiori cause del contagio finora diffuso .

Osserviamo le prescrizioni del recente DPCM e indossiamo le mascherine e utilizziamo gli igienizzanti”.