L’aumento dei contagi in Portogallo ha portato il governo a richiudere la regione di Lisbona, che negli ultimi giorni ha registrato nuovi focolai di coronavirus. Stando a quanto riferito da “Skytg24”, il Portogallo aveva attuato una strategia di lockdown che si era dimostrata particolarmente efficace, limitando di molto i positivi. Ora, però, nuovi focolai preoccupano il governo. Uno di questi ha portato a 90 casi scoppiati a seguito di una festa clandestina al Club Deportivo de Odiáxere, a Lagos, in Algarve. Un altro cluster importante è quello del Santuario di Fatima, nel comune di Ourém, dove 16 dipendenti sono risultati positivi al tampone nelle ultime ore. In tutto il Paese, dall’inizio dell’epidemia, sono oltre 39mila i casi accertati, con 1.534 morti. Il Portogallo e Lisbona sono stati scelti dalla Uefa come sede delle Final Eight di Champions League.