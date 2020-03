Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, ieri una donna di 75 anni è stata trovata positiva al Covid-19 mentre era in Ospedale ad Agrigento per impiantare un pacemaker. La donna è di Favara e aveva dei sintomi che insospettivano i medici, per cui è stato fatto il tampone, che poi si è verificato positivo. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, adesso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio è stato chiuso.