Il Coronavirus continua a non fermarsi in Lombardia. Secondo quanto riporta “Open”, nelle ultime 24h ci sono 128 nuovi positivi, 13 morti e 183 guarigioni/dimissioni. A oggi, il totale dei casi dall’inizio del monitoraggio raggiunge quota 92.968.l numero degli attualmente positivi continua a scendere, anche se in frenata: sono -68 rispetto alla giornata di ieri (quando il calo era stato di 134 unità). Le persone positive al Covid-19 in regione sono in tutto 13.843.