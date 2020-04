Nel bollettino diffuso quest’oggi dalla Regione Lombardia, si evidenzia un lieve calo dei contagi. Come fa sapere l’assessore al Welfare Gallera, nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.460 nuovi positivi, mentre ieri erano 1.544. «Non scendete nelle parti comuni, lì c’è una diffusione del virus. Se scendete a parlare coi vostri vicini, questo potrebbe destare preoccupazione», questa la raccomandazione dell’assessore al Welfare Giulio Gallera che non nasconde preoccupazione per i dati di Milano dove i nuovi positivi sono 412, ieri invece 520. Dati in calo ma comunque preoccupanti. «Si riduce il dato della provincia di Milano ma anche della città» ha aggiunto. Di seguito i dati riportati da “Open.online”: