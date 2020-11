In Lombardia, come riporta “Open.Online”, diminuiscono i nuovi positivi e i morti a causa del Coronavirus.

A fronte di meno tamponi rispetto a ieri – oggi sono 39.658, mentre ieri erano 46.781 – i nuovi positivi sono +8.607, esattamente 312 in meno rispetto a ieri.





Le morti a causa della Covid registrate nelle ultime 24 ore sono invece 54, contro i 73 decessi di ieri. Aumentano però i ricoveri in terapia intensiva: in totale sono 418 i pazienti, +26 rispetto a ieri (quando erano aumentati di 22 unità). Le persone ricoverate con sintomi aumentano da 4.033 a 4.246 (+213), mentre i pazienti guariti e dimessi sono 96.687, +489 da ieri. Attualmente in Lombardia ci sono 90.075 persone positive al virus.