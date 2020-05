Come di consueto, anche nella giornata del 6 maggio gli amministratori locali della Lombardia, nella persona dell’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni, hanno divulgato il bilancio dei casi di coronavirus registratisi in regione nelle ultime 24 ore. Rispetto ai dati della giornata di martedì è stato riscontrato un ulteriore incremento dei casi di Covid-19 che sono giunti a un totale di 79.369 contagi e 14.611 morti complessivi. A questi si somma inoltre un netto calo dei ricoverati (- 122 unità) e dei pazienti in terapia intensiva. Si segnala tuttavia che il netto aumento dei contagiati registrato nelle ultime 24 ore è dovuto alla registrazione di 130 positivi del mese di aprile che non erano stati inseriti nelle statistiche.

Assieme alle statistiche generali sono stati riportati i dati dei contagi riferiti alle singole province, con la città metropolitana di Milano che si conferma ancora in testa con i suoi 20.711 casi, con 8.589 casi nella sola metropoli meneghina: seguono Brescia e Bergamo, rispettivamente con 13.267 e 11.587 casi, poi troviamo Cremona con 6.151, Monza con 4.893, Pavia con 4.621, Como con 3.401, Mantova con 3.217, Lodi con 3.155, Varese con 3.018, Lecco con 2.381 e infine Sondrio con 1.230 casi di coronavirus.