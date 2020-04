Come di consueto, anche nella giornata di mercoledì 15 aprile l’assessore lombardo al Bilancio Davide Caparini ha fornito i dati relativi ai casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Rispetto alla giornata di ieri è stato registrato un aumento di 827 contagi, 235 decessi e 674 dimessi, per un totale complessivo di 62.153 contagi, 11.377 decessi e 37.659 guarigioni o dimissioni.