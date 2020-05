Secondo quanto emerge da un rapporto redatto da Istat e Iss, riportato da “Tgcom24”, si osserva a livello medio nazionale “una crescita del 49,4% dei decessi per il complesso delle cause”. Se si assume come riferimento il periodo 20 febbraio-31 marzo, i morti passano da 65.592 (media periodo 2015-2019) a 90.946, nel 2020. I decessi in più sono 25.354, di questi il 54% è costituito dai morti diagnosticati Covid-19 (13.710).