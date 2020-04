Hanno superato quota 4.400 i decessi per coronavirus in Germania mentre i contagi superano i 141mila casi. Secondo i dati dell’istituto Koch i morti da covid-19 nel Paese infatti sono 4.404 mentre i contagi sono 141.672. Secondo l’istituto epidemiologico berlinese, nelle ultime 24 ore i contagi sono aumentati di 1.775 unità. Ancora più grave invece il bilancio stilato dalla Johns Hopkins University che parla di 145.743 contagi totali e 4.642 morti per coronavirus.