Sono oltre diecimila le vittime di Coronavirus in Europa, secondo un calcolo dell’agenzia Afp. Il totale ammonta a 10.058, di cui la maggior parte in Italia (6.077), seguita dalla Spagna (2.182) e infine dalla Francia (860). Con 184138 casi di contagio da Covid-19, l’Europa è il continente in cui la pandemia procede più velocemente.