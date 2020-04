Il Comune di Medicina era una delle zone rosse dell’Emilia Romagna, ma da domani non lo sarà più. Ad annunciarlo è stato il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. In ogni caso il Comune avrà delle misure più restrittive rispetto agli altri comuni della Regione, come già successo nel piacentino e nel Riminese.