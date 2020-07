Preoccupa la situazione legata al Coronavirus in Spagna. Secondo quanto riporta il “Mattino”, il Napoli è molto preoccupato e lo ha già manifestato attraverso primi contatti all’Uefa. La gara di ritorno degli ottavi di Champions League – scrive il quotidiano – non vuole giocarla a Barcellona ma in altra sede. L’organismo europeo dovrà decidere in merito: il match è fissato per l’8 agosto al Camp Nou a porte chiuse”.