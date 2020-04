Il ministro dell’Interno ha concordato con il ministro della Difesa l’invio immediato di altri 100 militari in Campania, per rafforzare i controlli anti Coronavirus a Napoli. A renderlo noto è stata la prefettura del capoluogo campano. La richiesta di un ulteriore contingente era stata formalizzata dal Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza. Da alcune settimane è già operativo a Napoli e in Campania un contingente di un centinaio di uomini delle forze armate che affianca le forze di polizia nella verifica del rispetto delle norme sul coronavirus. E proprio in vista di Pasqua e Pasquetta il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca raccomanda a Comuni, Prefetture, aziende e concessionari di trasporto di “intensificare, da oggi e fino al 13 aprile” i controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti “al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni” in vigore, in particolare il divieto di spostamento da un comune all’altro valido a livello nazionale. In caso di trasgressione andranno applicate le sanzioni statali (multa da 400 a 3000 euro) e la quarantena per 14 giorni prevista dall’ordinanza regionale in vigore. Il governatore ha inviato in proposito una lettera a tutte le istituzioni ed aziende competenti.