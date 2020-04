Come di consueto, arriva il bollettino delle Protezione Civile in merito ai dati dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 433 persone per Coronavirus (ieri erano 482), il numero complessivo delle vittime sale dunque a 23660. In calo anche i nuovi contagi. L’aumento delle persone attualmente positive è di +486 (ieri si erano registrati 809 nuovi positivi), per un totale di 108.257 (ieri erano 107.771). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 178.972, con un incremento di 3.047 in un giorno (ieri erano 175.925 e l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti era stato di 3.491 persone colpite dal virus). Sono stati effettuati 50.708 tamponi in 24 ore, ieri i test effettuati in un giorno erano stati 61.725. Il totale dei tamponi è dunque arrivato a quota 1.356.541.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

34.497 in Lombardia

13.552 in Emilia Romagna

14.470 in Piemonte

10.210 in Veneto

6.496 in Toscana

3.490 in Liguria

3.172 nelle Marche

4.282 nel Lazio

3.045 in Campania

1.985 a Trento

2.694 in Puglia

1.403 in Friuli Venezia Giulia

2.171 in Sicilia

1.971 in Abruzzo

1.556 a Bolzano

431 in Umbria

881 in Sardegna

832 in Calabria

549 in Valle d’Aosta

262 in Basilicata

209 in Molise