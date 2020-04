L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia un deciso calo nel numero delle vittime da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano 260 nuovi morti (ieri erano 415). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 26.644. In leggero aumento gli “attualmente positivi”: se ieri diminuivano con 680 pazienti in meno, oggi si registrano 256 nuovi positivi, dato che porta il totale e sono in totale dei malati di Covid-19 a 106.103 (ieri erano in totale 105.847). Con 15.519 casi, il Piemonte cristallizza il distacco sull’Emilia Romagna per numero di contagi.

Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 197.675, con un incremento di 2.324 in un giorno (ieri l’incremento era di +2.357). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 65.387 in 24 ore, il totale dei test è dunque arrivato a quota 1.757.659.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

35.166 in Lombardia

15.519 in Piemonte

12.341 in Emilia Romagna

9.138 in Veneto

6.069 in Toscana

4.573 nel Lazio

3.480 in Liguria

3.308 nelle Marche

2.924 in Campania

2.937 in Puglia

2.107 in Sicilia

2.068 in Abruzzo

1.682 a Trento

1.248 in Friuli Venezia Giulia

994 a Bolzano

797 in Calabria

783 in Sardegna

254 in Valle d’Aosta

296 in Umbria

219 in Basilicata

200 in Molise