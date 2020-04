Il Governo starebbe lavorando a due manovre per contrastare la crisi causata dal Coronavirus. Secondo quanto riporta “Gds.it”, si sta pensando ad un maxi-piano per aumentare le garanzie pubbliche e dare liquidità anche alle aziende più grandi per oltre 500 miliardi, ed inoltre si sta cercando di predisporre un decreto che arriverà a ridosso di Pasqua che prevede interventi mirati per chi ha avuto più danni. Se ne riparlerà di qui al decreto aprile nel quale, conferma Gualtieri, ci sarà un aumento, probabilmente fino a 800 euro il bonus per gli autonomi ad aprile. Accanto al bonus arriverà, ribadisce la titolare del Lavoro, Nunzia Catalfo, anche il reddito di emergenza, che potrebbe arrivare invece fino a “600 euro”, con un ampliamento temporaneo della platea Reddito di cittadinanza, “allentando il criterio della proprietà della casa”